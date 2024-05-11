Поезд насмерть сбил подростка в наушниках вблизи станции «Кратово» Рязанского направления МЖД

«Восточным следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по факту смертельного травмирования молодого человека 2007 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (“Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека”). 10 мая 2024 года на 41 км остановочного пункта “Кратово” Рязанского направления Московской железной дороги произошло смертельное травмирование пассажирским поездом несовершеннолетнего. От полученных травм он скончался на месте происшествия. По предварительным данным, молодой человек переходил железнодорожные пути в наушниках и не обратил внимание на приближающийся поезд», — говорится в сообщении.