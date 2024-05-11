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В Саратове начали проверку после массовой драки в центре города

САРАТОВ, 11 мая — РИА Новости. Полиция и прокуратура начали проверки после публикации видео массовой драки среди молодежи в центре Саратова, сообщили региональные надзорное ведомство и главк МВД.

Источник: © РИА Новости

«По предварительной информации, сегодня в вечернее время на пересечении улиц Астраханской и Зарубина Саратова между молодыми людьми произошел конфликт. Сообщение об инциденте зарегистрировано в дежурной части УМВД России по Саратову. Незамедлительно прибывшие на место полицейские правонарушителей не обнаружили. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются участники и обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении главк МВД в Telegram-канале.

Ранее в соцсетях появилось видео, запечатлевшее массовую драку молодых людей в районе торгово-развлекательного центра «Триумф Молл».

Прокуратура региона в Telegram-канале отмечает, что в ходе мониторинга соцсетей выявлено видео, на котором зафиксирована драка с участием молодежи.

«Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко поручил проверить исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также дать принципиальную оценку действиям (бездействию) ответственных должностных лиц при организации и проведении массового мероприятия с участием молодежи и обеспечении их безопасности. Кроме того, прокуратура контролирует установление всех обстоятельств инцидента и ход и результаты процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами по данному факту», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет рассмотрен по результатам надзорных мероприятий.