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«Продвигаются к Харькову»: в Киеве забили тревогу из-за фиаско на фронте

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российские войска за один день заняли 30 квадратных километров территории Харьковской области, ВСУ еще в прошлом году разминировали там часть местности, заявил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук.

Источник: © РИА Новости

«Враг за один день захватил 30 квадратных километров Харьковщины, которая год назад была разминирована! <…> И они продвигаются к Харькову», — заявил экс-депутат.

При этом он раскритиковал украинские власти, назвав их «необучаемыми».

«Это шайка “квартальных” дегенератов, которые уничтожают нашу страну. Они ведут Украину к поражению, и поэтому избавляются от всех, кто им мешает», — добавил Мосийчук.

В марте экс-депутат сообщал о наличии информации про вывоз из Харькова архивов и музейных экспонатов, тогда он заявлял, что угрозы для города становятся все «более очевидными».

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что российские военные освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев в своем Telegram-канале сообщил, что украинские войска отступают в Харьковской области под натиском российской армии, это хорошая тенденция.