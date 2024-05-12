«Продвигаются к Харькову»: в Киеве забили тревогу из-за фиаско на фронте

«Враг за один день захватил 30 квадратных километров Харьковщины, которая год назад была разминирована! <…> И они продвигаются к Харькову», — заявил экс-депутат.
При этом он раскритиковал украинские власти, назвав их «необучаемыми».
«Это шайка “квартальных” дегенератов, которые уничтожают нашу страну. Они ведут Украину к поражению, и поэтому избавляются от всех, кто им мешает», — добавил Мосийчук.
В марте экс-депутат сообщал о наличии информации про вывоз из Харькова архивов и музейных экспонатов, тогда он заявлял, что угрозы для города становятся все «более очевидными».
Ранее в Министерстве обороны сообщили, что российские военные освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья в Харьковской области. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев в своем Telegram-канале сообщил, что украинские войска отступают в Харьковской области под натиском российской армии, это хорошая тенденция.