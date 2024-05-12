На краболове во Владивостоке произошел пожар

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Приморскому краю, возгорание стоящего на ремонте краболова в бухте Диомид произошло ночью. Сообщение о пожаре поступило 12 мая в 03:13 по местному времени. Уже через пять минут на месте были огнеборцы.