На краболове во Владивостоке произошел пожар

На краболовном судне, стоящем на ремонте в бухте Диомид во Владивостоке, в ночь на 12 мая произошел пожар. Возгорание ликвидировано, выясняются его причины и подсчитывается ущерб, сообщает ИА PrimaMedia.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Приморскому краю, возгорание стоящего на ремонте краболова в бухте Диомид произошло ночью. Сообщение о пожаре поступило 12 мая в 03:13 по местному времени. Уже через пять минут на месте были огнеборцы.
«На момент прибытия пожарных в кормовой части судна горели каюты, шел густой черный дым. В результате пожара судно повреждено огнем на площади около 50 кв.м. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара», — говорится в сообщении ведомства.
Возгорание ликвидировали 56 человек личного состава и 16 единиц техники.