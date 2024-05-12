Бастрыкина заинтересовало нападение детей-мигрантов на ребёнка в Новосибирске

В Новосибирске двое детей-мигрантов с отверткой напали на ребенка на детской площадке в Хилокском районе. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заинтересовался инцидентом и поручил провести проверку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.