На юге Красноярского края на водохранилище перевернулась лодка и погиб мужчина

На границе Красноярского края и Хакасии произошла трагедия — погиб человек. Сейчас в этом разбираются сотрудники полиции. В краевой службе спасения рассказали подробности. 10 мая 46-летний мужчина находился в лодке в устье реки Кантегир, в акватории Саяно-Шушенского водохранилища. Один или в компании со спутниками, не уточняется.
По непонятным пока причинам лодка перевернулась. Мужчина оказался в воде и пошел ко дну, не смог выбраться из ледяной воды. На другой день, 11 мая, спасатели Шушенской спасательной станции нашли тело мужчины и доставили его в поселок Шушенское. Там передали его местной полиции. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.