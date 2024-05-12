На юге Красноярского края на водохранилище перевернулась лодка и погиб мужчина

На границе Красноярского края и Хакасии произошла трагедия — погиб человек. Сейчас в этом разбираются сотрудники полиции. В краевой службе спасения рассказали подробности. 10 мая 46-летний мужчина находился в лодке в устье реки Кантегир, в акватории Саяно-Шушенского водохранилища. Один или в компании со спутниками, не уточняется.