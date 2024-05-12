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На юге Красноярского края на водохранилище перевернулась лодка и погиб мужчина

Спасатели достали тело утонувшего рыбака из Саяно-Шушенского водохранилища.

Источник: Комсомольская правда

На границе Красноярского края и Хакасии произошла трагедия — погиб человек. Сейчас в этом разбираются сотрудники полиции. В краевой службе спасения рассказали подробности. 10 мая 46-летний мужчина находился в лодке в устье реки Кантегир, в акватории Саяно-Шушенского водохранилища. Один или в компании со спутниками, не уточняется.

По непонятным пока причинам лодка перевернулась. Мужчина оказался в воде и пошел ко дну, не смог выбраться из ледяной воды. На другой день, 11 мая, спасатели Шушенской спасательной станции нашли тело мужчины и доставили его в поселок Шушенское. Там передали его местной полиции. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

несчастный случай