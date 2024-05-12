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На территории Волгоградского НПЗ после падения беспилотника вспыхнул пожар

ВОЛГОГРАД, 12 мая — РИА Новости. Пожар возник на Волгоградском НПЗ после падения на его территорию БПЛА, жертв нет, возгорание ликвидировали, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Источник: © РИА Новости

Атака была предпринята в ночь на 12 мая, средства ПВО отразили 55.

«В результате последствий падения БПЛА с последующей детонацией на площадке Волгоградского НПЗ возникло возгорание. Пожарно-спасательные силы оперативно приступили к работе — пожар ликвидирован. Жертв нет», — приводит слова Бочарова администрация области в своем Telegram-канале.

Украина регулярно обстреливает центральные и приграничные регионы России, наносит удары с БПЛА и устраивает диверсии. Так, накануне возгорание из-за падения беспилотника произошло на территории НПЗ в Калужской области. В результате загорелись три емкости с дизтопливом и одна с мазутом, обошлось без пострадавших.

МЧС