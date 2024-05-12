На территории Волгоградского НПЗ после падения беспилотника вспыхнул пожар

Украина регулярно обстреливает центральные и приграничные регионы России, наносит удары с БПЛА и устраивает диверсии. Так, накануне возгорание из-за падения беспилотника произошло на территории НПЗ в Калужской области. В результате загорелись три емкости с дизтопливом и одна с мазутом, обошлось без пострадавших.