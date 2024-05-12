Сможет ли Бишимбаев выйти по УДО и амнистии после приговора: объясняет юрист

«Указом президента от 13 февраля 2019 года Бишимбаев был помилован — срок назначенного ему судом наказания был снижен с 10 до 4 лет лишения свободы. В тот же год Бишимбаев освобожден судом от дальнейшего отбывания наказания условно-досрочно. 9 января 2021 года установленный судом пробационный контроль истек. Следовательно, на момент совершения преступлений, по обвинению в совершении которых он предан суду, у Бишимбаева имелась непогашенная судимость. Учитывая, что ранее он осужден за совершение особо тяжкого преступления (366 часть 4 УК “Получение взятки”), то в случае признания его виновным в совершении другого особо тяжкого преступления в его действиях будет опасный рецидив. Акт об амнистии не распространяется на лиц, наказание которым назначено при рецидиве преступлений или опасном рецидиве преступлений».