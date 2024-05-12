Сможет ли Бишимбаев выйти по УДО и амнистии после приговора: объясняет юрист

Это одна из завершающих стадий судебного процесса, после чего в суде может быть оглашен вердикт. Cможет ли после оглашения приговора Бишимбаев выйти на свободу по УДО (условно-досрочно) и при каких условиях, а также могут ли в отношении него применить амнистию? На эти вопросы редакции Tengrinews.kz ответила юрист, адвокат Хамида Айткалиева.
По какой статье будут судить — главный вопрос
Стоит напомнить, что 4 мая по делу Бишимбаева участники процесса перешли ко второй части прений без присяжных, в которых стороны излагали свои позиции по вопросу квалификации действий подсудимых. Простыми словами: за закрытыми «дверями» принималось решение, по какой статье справедливо судить экс-министра и его родственника.
Между тем сторона обвинения заявляла о статьях: 110, часть 2, пункт 1 «Причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев с применением насильственных действий, совершенных в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного» и статья 99, часть 2, пункт 5 «Убийство, совершенное с особой жестокостью».
Как ранее поясняла эксперт, по совокупности статей, на которых настаивала сторона обвинения, Куандыку Бишимбаеву грозит наказание как в виде 20 лет лишения свободы, так и пожизненное лишение свободы.
Условно-досрочное освобождение возможно?
По мнению адвоката Хамиды Айткалиевой, если Бишимбаеву назначат наказание в виде лишения свободы сроком от 20 до 25 лет, то для применения условно-досрочного освобождения ему необходимо отбыть не менее двух третей назначенного наказания. Это от 13,6 года до 16,6 года лишения свободы.
Пожизненное лишение свободы, по мнению адвоката, в порядке помилования может быть заменено лишением свободы на определенный срок.
«Лицо, отбывающее пожизненное лишение свободы, может быть освобождено условно-досрочно, если судом будет признано, что оно не нуждается в дальнейшем отбывании этого наказания и фактически отбыло не менее двадцати пяти лет лишения свободы (статья 72 УК “Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания”). Фактическое отбытие части срока наказания не является безусловным основанием для условно-досрочного освобождения. В каждом конкретном случае суды должны оценивать позитивные изменения в поведении осужденного, соблюдение им правил внутреннего распорядка, выполнение требований администрации учреждения, участие в мероприятиях воспитательного характера и в общественной жизни учреждения, поощрения, взыскания, поддержание отношений с родственниками и осужденными, положительное или отрицательное отношение к учебе, возмещение ущерба, перевод на облегченные условия содержания и другие обстоятельства, которые могут свидетельствовать об исправлении осужденного».
Отметим, что Куандык Бишимбаев предан суду по обвинению в совершении преступлений, одно из которых относится к категорий особо тяжких.
«Если он будет признан виновным в совершении особо тяжкого преступления, то на замену неотбытой части более мягким видом наказания Бишимбаев претендовать не сможет. Под основания, предусмотренные частью 4 статьи 73 УК (“Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания либо сокращение срока назначенного наказания”), он также не подпадает».
Также юрист прокомментировала, могут ли в дальнейшем в отношении Бишимбаева применить амнистию.
«Указом президента от 13 февраля 2019 года Бишимбаев был помилован — срок назначенного ему судом наказания был снижен с 10 до 4 лет лишения свободы. В тот же год Бишимбаев освобожден судом от дальнейшего отбывания наказания условно-досрочно. 9 января 2021 года установленный судом пробационный контроль истек. Следовательно, на момент совершения преступлений, по обвинению в совершении которых он предан суду, у Бишимбаева имелась непогашенная судимость. Учитывая, что ранее он осужден за совершение особо тяжкого преступления (366 часть 4 УК “Получение взятки”), то в случае признания его виновным в совершении другого особо тяжкого преступления в его действиях будет опасный рецидив. Акт об амнистии не распространяется на лиц, наказание которым назначено при рецидиве преступлений или опасном рецидиве преступлений».
Напомним, в январе этого года казахстанский адвокат Хамида Айткалиева внесла пояснения в связи с новыми обстоятельствами в деле экс-министра Куандыка Бишимбаева. 16 января этого года стало известно, что Бишимбаеву вменили еще одну уголовную статью — «Истязание» (часть 2 статьи 110 УК).
Отметим, что изначально по делу Бишимбаева расследование было начато по статье «Убийство», позже переквалифицировано на статью 99, часть 2, пункт 5 «Убийство, совершенное с особой жестокостью».