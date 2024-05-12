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Лодку унесло течением в Западно-Казахстанской области

В реке Жайық Западно-Казахстанской области течением унесло одну из двух лодок, сообщает Zakon.kz.

В результате сложной ситуации из водного плена удалось спасти семь человек.

«Силами спасателей местные жители были доставлены из подтопленного места до безопасной зоны», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС РК.