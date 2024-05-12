«Мог отказать левый двигатель»: летевший из Москвы в Гуаньчжоу самолет совершил экстренную посадку в Иркутске

Самолет, летевший рейсом Москва — Гуанчжоу ранним утром 12 мая приземлился в Иркутске. Эту информацию подтвердили в справочной аэропорта столицы Приангарья.
Известно, что воздушное судно вылетело из Москвы 11 мая в 19:07 по местному времени. Добраться до Китая пассажиры должны были 12 мая в 09:30, но из-за неизвестной причины судно развернулось и направилось для посадки в Иркутск.
По предварительным данным, причиной непредвиденной посадки мог стать отказ левого двигателя. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.