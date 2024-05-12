Погибли двое: пьяный водитель грузовика въехал в остановку в Алматинской области (видео)

Напомним, в январе этого года грузовик врезался в автобусную остановку и здание магазина в Павлодаре. Столкновение произошло прямо на глазах у полицейских. Водитель грузовика был пьян, также выяснилось, что у него нет водительских прав. К счастью, никто не пострадал.