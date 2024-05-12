Погибли двое: пьяный водитель грузовика въехал в остановку в Алматинской области (видео)

Трагедия произошла в ночь на воскресенье, 12 мая. Как сообщил Аленов, при патрулировании поселка Байсерке у полицейских экипажа «Беркут-35» вызвала подозрение машина «ЗИЛ-131».
«Водитель проигнорировал требование патрульных об остановке и пытался скрыться от преследования. В результате 49-летний мужчина, управлявший грузовым автомобилем, на скорости въехал в автобусную остановку на 32 км автодороги “Алматы-Жетыген”. В результате ДТП двое скончались, трое с различными травмами госпитализированы в районную больницу», — сообщил начальник ДП.
Подчеркивается, согласно результатам медицинского освидетельствования, нарушитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения средней степени. По факту дорожно-транспортного происшествия, повлекшего смерть двух лиц, зарегистрировано уголовное дело — расследование продолжается. Мужчину водворили в изолятор временного содержания, а, грузовая машина была помещена на спецстоянку.
Напомним, в январе этого года грузовик врезался в автобусную остановку и здание магазина в Павлодаре. Столкновение произошло прямо на глазах у полицейских. Водитель грузовика был пьян, также выяснилось, что у него нет водительских прав. К счастью, никто не пострадал.
В Алматы в августе 2023 года водитель авто не справился с управлением и въехал в остановку в людьми. В результате ДТП пострадали семь человек.