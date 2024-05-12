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В Тевризском и Тарском районах Омской области введён режим ЧС из-за паводка

Река Иртыш в Усть-Ишимском районе за сутки прибыла на 25 см и на утро 11 мая уровень воды в реке достиг 869 см (+25 см).

Источник: МЧС РФ

На севере Омской области в Тевризском и Тарском районах из-за паводка введён режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора региона Виталия Хоценко Мина Ахвердиева.

Напомним, что река Иртыш в Усть-Ишимском районе за сутки прибыла на 25 см и на утро 11 мая уровень воды в реке достиг 869 см (+25 см). Ишим же поднялся на 2 см — уровень воды составил 1633 см. Жители указанных районов оказались в водной ловушке. Некоторых эвакуировали вертолётами.

В главном управлении МЧС России по Омской области рассказали, что затоплены 317 жилых домов и 467 приусадебных участков. На пяти участках автодорог введено ограничение движения.

19 населённых пунктов отрезаны от внешнего мира, но проезд к ним осуществляется на спецтехнике.

К вечеру 11 мая было эвакуировано более 400 человек, в том числе 120 детей. В пунктах временного размещения проживает 86 человек, в том числе 13 детей и шесть малоподвижных граждан.

Основная задача — не допустить затопления РЭС, иначе район останется без света. Необходимые работы ведутся.

МЧС