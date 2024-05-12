Гладков рассказал о последствиях массированного обстрела Белгорода 11 мая

В субботу вечером Белгород подвергся атаке со стороны ВСУ. Ранее сообщалось о том, что в результате были повреждены 49 квартир в 22 многоквартирных домах, четыре коммерческих объекта, а также остекление в четырех социально значимых объектах. Также загорелись шесть автомобилей, а всего повреждено 21 транспортное средство.