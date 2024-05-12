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Гладков рассказал о последствиях массированного обстрела Белгорода 11 мая

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Более 300 квартир в 85 домах, четыре индивидуального жилого строения и 14 зданий коммерческих предприятий пострадали при массированном обстреле Белгорода в субботу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Источник: © РИА Новости

В субботу вечером Белгород подвергся атаке со стороны ВСУ. Ранее сообщалось о том, что в результате были повреждены 49 квартир в 22 многоквартирных домах, четыре коммерческих объекта, а также остекление в четырех социально значимых объектах. Также загорелись шесть автомобилей, а всего повреждено 21 транспортное средство.

Минобороны РФ сообщало, что средствами ПВО было уничтожено 12 снарядов РСЗО Vampire в небе над Белгородской областью.

«Пострадало у нас более 300 квартир в 85 многоквартирных домах, четыре ИЖС, 14 зданий коммерческих предприятий. Пострадало несколько социальных объектов, в том числе объектов здравоохранения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что самые тяжелые последствия нанесли спортивному комплексу «Сирень», но восстановительные работы начнутся уже скоро.