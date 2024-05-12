После обстрела Белгорода два человека находятся в крайне тяжелом состоянии

«После вечернего массированного обстрела у нас пострадало 29 человек, 12, получив амбулаторную помощь, уже находятся дома, 17 человек находятся в больнице, один из них — ребенок. Две женщины в крайне тяжелом состоянии, врачи все делают для того, чтобы спасти их жизни, если будет возможность, в первую очередь, если позволит их состояние, конечно, будем стараться отправить их в Москву», — говорится в сообщении.