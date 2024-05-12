Две ОТР «Точка-У» и шесть украинских БПЛА уничтожены над регионами России

Об этом сообщили в Минобороны России.
Ранее пожар возник на Волгоградском НПЗ после падения БПЛА.
Также ВСУ предприняли попытку нанести удар по инфраструктуре в промзоне Липецка.
Силы ПВО уничтожили две ОТР «Точка-У» над территорией Белгородской области, а также шесть украинских БПЛА над Брянской, Липецкой и Волгоградской областями.
Об этом сообщили в Минобороны России.
Ранее пожар возник на Волгоградском НПЗ после падения БПЛА.
Также ВСУ предприняли попытку нанести удар по инфраструктуре в промзоне Липецка.