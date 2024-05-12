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Две ОТР «Точка-У» и шесть украинских БПЛА уничтожены над регионами России

Силы ПВО уничтожили две ОТР «Точка-У» над территорией Белгородской области, а также шесть украинских БПЛА над Брянской, Липецкой и Волгоградской областями.

Источник: AP 2023

Об этом сообщили в Минобороны России.

Ранее пожар возник на Волгоградском НПЗ после падения БПЛА.

Также ВСУ предприняли попытку нанести удар по инфраструктуре в промзоне Липецка.