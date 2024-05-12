«Город Шебекино подвергся атаке ВСУ при помощи БПЛА. Пострадавших нет. В результате атаки есть повреждения линий электропередачи, без электроэнергии остаются абоненты города Шебекино, сёл Графовка, Безлюдовка, Масловой Пристани, Новой Таволжанки. Аварийные службы приступят к переключению на резервные линии и устранению последствий в ближайшее время», — говорится в сообщении.
Жители Шебекино и пяти белгородских сел остались без света после атаки БПЛА
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Жители Шебекино и пяти сел Белгородской области остались без электричества после атаки беспилотников ВСУ, аварийные службы приступят к работам в ближайшее время, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.