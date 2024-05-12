Жители Шебекино и пяти белгородских сел остались без света после атаки БПЛА

«Город Шебекино подвергся атаке ВСУ при помощи БПЛА. Пострадавших нет. В результате атаки есть повреждения линий электропередачи, без электроэнергии остаются абоненты города Шебекино, сёл Графовка, Безлюдовка, Масловой Пристани, Новой Таволжанки. Аварийные службы приступят к переключению на резервные линии и устранению последствий в ближайшее время», — говорится в сообщении.