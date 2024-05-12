Украинский дрон-камикадзе атаковал Донецк

«Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 07.05 — город Донецк (Петровский район): БПЛА-камикадзе», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, в 07.00 украинские войска выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам Донецка.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.