Аннаполис
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уровень воды продолжает расти в Атырауской области

Насыпные дамбы сдерживают разлив реки Жайык. Тем не менее специальные службы ведут регулярный мониторинг состояния защитных сооружений.

Источник: МЧС РК

Министр по ЧС Чингис Аринов спустился вниз по течению реки Жайык в сторону Каспия и провёл визуальный осмотр защитных дамб, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

На протяжении последних 5 дней в регион прибывает вода. По данным гидрологического мониторинга РГП «Казгидромет» по состоянию на 09:00 12 мая уровень воды в реке Жайык составил:

  • Атырау — 538 см. За сутки + 5 см.
  • Индерборский район 1033 см. За сутки +7 см.
  • Махамбетский район 955 см. За сутки +16 см.

На гидропостах Жайык-Индербор и Жайык-Махамбет уровень превысил критическую отметку. При этом ожидается дальнейшее повышение.

МЧС