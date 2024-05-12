Уровень воды продолжает расти в Атырауской области

Министр по ЧС Чингис Аринов спустился вниз по течению реки Жайык в сторону Каспия и провёл визуальный осмотр защитных дамб, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
На протяжении последних 5 дней в регион прибывает вода. По данным гидрологического мониторинга РГП «Казгидромет» по состоянию на 09:00 12 мая уровень воды в реке Жайык составил:
- Атырау — 538 см. За сутки + 5 см.
- Индерборский район 1033 см. За сутки +7 см.
- Махамбетский район 955 см. За сутки +16 см.
На гидропостах Жайык-Индербор и Жайык-Махамбет уровень превысил критическую отметку. При этом ожидается дальнейшее повышение.