Пермяки просят наказать уличную банду, избивающую людей на улицах города

— Просим максимально наказать этих людей по всей строгости закона, чтобы другим, таким же распоясавшимся в последнее время отморозкам, это было уроком! Просим оградить нас и наших детей от этих людей-зверей! Звери должны сидеть в клетке! — говорится в петиции. Ее подписали уже более 900 человек.