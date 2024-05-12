Пермяки просят наказать уличную банду, избивающую людей на улицах города

Пермяки требуют наказать уличную банду, избивающую людей на улицах. Соответствующий документ появился на самой большой платформе для петиций.
— В Перми трое отморозков регулярно избивают прохожих, их жертвами 3 мая стал 14-летний подросток и еще несколько молодых парней — одного из пострадавших увезли в больницу с переломом, сотрясением мозга, переломом скуловой дуги и переломом дна глазницы, в дальнейшем ему требуется операционное лечение для установки пластинки и поднятия глаза, — с таких слов начинается просьба пермяков.
Далее подробно описываются все три случаи нападения негодяев на людей. Они произошли в один день — 3 мая. Среди пострадавших — студенты и 14-летний подросток. Когда о произошедшем написали в СМИ, следователи возбудили уголовное дело. Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о не выезде.
— Просим максимально наказать этих людей по всей строгости закона, чтобы другим, таким же распоясавшимся в последнее время отморозкам, это было уроком! Просим оградить нас и наших детей от этих людей-зверей! Звери должны сидеть в клетке! — говорится в петиции. Ее подписали уже более 900 человек.