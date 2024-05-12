Три миллиона рублей «инвестировала» мошенникам жительница Усть-Катава

57-летней пострадавшей по видеосвязи в одном из мессенджеров позвонил неизвестный, представился сотрудником инвестиционной биржи и предложил быстро поправить своё финансовое положение. Вариант заработка на сделках, не выходя из дома, заинтересовал женщину, и она выполнила все указания мошенника: перевела на брокерский счет все свои сбережения, оформила несколько кредитов и также перечислила их в «инвестирование».