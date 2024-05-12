Три миллиона рублей «инвестировала» мошенникам жительница Усть-Катава

Жительница Усть-Катава стала жертвой аферистов, желая быстро заработать на фондовом рынке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
57-летней пострадавшей по видеосвязи в одном из мессенджеров позвонил неизвестный, представился сотрудником инвестиционной биржи и предложил быстро поправить своё финансовое положение. Вариант заработка на сделках, не выходя из дома, заинтересовал женщину, и она выполнила все указания мошенника: перевела на брокерский счет все свои сбережения, оформила несколько кредитов и также перечислила их в «инвестирование».
Далее лже-брокер убедил пострадавшую увеличить сумму вклада для роста прибыли. Тогда она заняла еще денег у знакомых.
«Собеседники регулярно показывали, как “растут” накопления на брокерском счете, убеждая женщину вкладывать все больше и больше. Действуя как будто под гипнозом, женщина все вкладывала и вкладывала деньги, пока собеседники не прекратили выходить на связь».
Тогда женщина поняла, что стала жертвой мошенников. Общий ущерб составил более 3 миллионов 100 тысяч рублей.
По данному факту сотрудниками усть-катавской полиции возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».