Шебекино дважды за утро попал под обстрел

«Город Шебекино подвергся атаке ВСУ при помощи БПЛА. Пострадавших нет. В результате атаки есть повреждения линий электропередачи, без электроэнергии остаются абоненты города Шебекино, сел Графовка, Безлюдовка, Масловой Пристани, Новой Таволжанки», — написал губернатор в Telegram.
При второй атаке на Шебекино повреждения получили два промышленных предприятия. На одном из них повреждена кровля производственного помещения, на другом — столовая. Никто не пострадал.
Накануне Белгород попал под одну из самых массированных атак беспилотников. Повреждения получили более 300 квартир в 85 многоквартирных домах, 4 частных дома, 14 коммерческих предприятий. Пострадали 29 человек, 12 получили амбулаторную помощь и находятся дома, 17 — остаются в больницах.