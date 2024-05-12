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Шебекино дважды за утро попал под обстрел

Город Шебекино Белгородской области дважды попал сегодня утром под обстрел. Из-за повреждения линий передач жители города находятся без электроэнергии. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Источник: РИА "Новости"

«Город Шебекино подвергся атаке ВСУ при помощи БПЛА. Пострадавших нет. В результате атаки есть повреждения линий электропередачи, без электроэнергии остаются абоненты города Шебекино, сел Графовка, Безлюдовка, Масловой Пристани, Новой Таволжанки», — написал губернатор в Telegram.

При второй атаке на Шебекино повреждения получили два промышленных предприятия. На одном из них повреждена кровля производственного помещения, на другом — столовая. Никто не пострадал.

Накануне Белгород попал под одну из самых массированных атак беспилотников. Повреждения получили более 300 квартир в 85 многоквартирных домах, 4 частных дома, 14 коммерческих предприятий. Пострадали 29 человек, 12 получили амбулаторную помощь и находятся дома, 17 — остаются в больницах.