В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА 12 мая 2024

В Воронежской области объявляли опасность атаки беспилотных воздушных судов сегодня, 12 мая, в 1:44. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Александр Гусев.
А уже в 5:55 глава региона сообщил об отмене режима опасности БПЛА.
Подробнее о действиях при атаке беспилотников можно почитать по ссылке. Ни в коем случае нельзя трогать обломки дронов, не стоит даже приближаться к ним. В любой сложной ситуации звоните по номеру 112.
Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, власти в очередной раз попросили воронежцев не публиковать подобную информацию. Такими действиями жители помогают противнику и подвергают опасности сотрудников оперативных служб.