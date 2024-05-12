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В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА 12 мая 2024

Режим опасности сохранялся более 3,5 часов.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области объявляли опасность атаки беспилотных воздушных судов сегодня, 12 мая, в 1:44. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Александр Гусев.

А уже в 5:55 глава региона сообщил об отмене режима опасности БПЛА.

Подробнее о действиях при атаке беспилотников можно почитать по ссылке. Ни в коем случае нельзя трогать обломки дронов, не стоит даже приближаться к ним. В любой сложной ситуации звоните по номеру 112.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, власти в очередной раз попросили воронежцев не публиковать подобную информацию. Такими действиями жители помогают противнику и подвергают опасности сотрудников оперативных служб.