Тело мужчины обнаружили в квартире после пожара в Уфе

Прибывшие пожарные обнаружили в квартире погибшего 65-летнего мужчину, к утру в больницу с ожогами верхних дыхательных путей обратилась 26-летняя женщина. С места ЧП эвакуировали 67 человек, среди которых было 15 детей, еще 35 покинули здание самостоятельно.