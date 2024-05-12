Тело мужчины обнаружили в квартире после пожара в Уфе

Минувшей ночью, 12 мая, в Уфе произошел смертельный пожар на улице Ферина 1/1. Об этом сообщили в МЧС Башкирии.
По предоставленным данным, во втором часу ночи в квартире на четвертом этаже загорелись диван вместе с постелью. После огонь распространился по комнате.
Прибывшие пожарные обнаружили в квартире погибшего 65-летнего мужчину, к утру в больницу с ожогами верхних дыхательных путей обратилась 26-летняя женщина. С места ЧП эвакуировали 67 человек, среди которых было 15 детей, еще 35 покинули здание самостоятельно.
Предварительно дознаватель МЧС установил, что причиной стало неосторожное курение. Расследование продолжается.