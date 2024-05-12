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Тело мужчины обнаружили в квартире после пожара в Уфе

Из-за неосторожного курения в Уфе произошел смертельный пожар.

Источник: Комсомольская правда

Минувшей ночью, 12 мая, в Уфе произошел смертельный пожар на улице Ферина 1/1. Об этом сообщили в МЧС Башкирии.

По предоставленным данным, во втором часу ночи в квартире на четвертом этаже загорелись диван вместе с постелью. После огонь распространился по комнате.

Прибывшие пожарные обнаружили в квартире погибшего 65-летнего мужчину, к утру в больницу с ожогами верхних дыхательных путей обратилась 26-летняя женщина. С места ЧП эвакуировали 67 человек, среди которых было 15 детей, еще 35 покинули здание самостоятельно.

Предварительно дознаватель МЧС установил, что причиной стало неосторожное курение. Расследование продолжается.

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