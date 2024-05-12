Жительница Челябинска скончалась после наезда иномарки

Госавтоинспекция разбирается в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия в Металлургическом районе.
Вечером 11 мая возле дома 33 по улице Румянцева 28-летний водитель, управляя Kia Cerato, совершил наезд на женщину 1968 года рождения, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
«Позже от полученных травм она скончалась», — уточнили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения.
Там добавили, что на территории указанного района увеличена плотность нарядов ДПС. Принимаются меры, направленные на предотвращение и недопущение подобных происшествий.
Ситуация взята на контроль руководством Госавтоинспекции.
Напомним, 10 мая около парка Тищенко произошло столкновение двух легковых автомобилей. Водитель Peugeot врезался в Honda Civic, из-за чего она выехала на тротуар и сбила двух пешеходов. Один из них получил травмы, а второй погиб на месте.