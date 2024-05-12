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Андрей Бочаров прокомментировал последствия атаки дронов на НПЗ в Волгограде

Вторая за два дня атака БПЛА на Волгоград произошла 12 мая.

Ночью 12 мая 2024 зафиксирована вторая за два дня атака беспилотников на Волгоград. Силами ПВО она была отражена. Из-за падения и детонации БПЛА самолетного типа возникло загорание на нефтеперерабатывающем заводе.

Как прокомментировал губернатор Андрей Бочаров, пожарно-спасательные силы оперативно приступили к работе. Пожар в результате был быстро ликвидирован. Обошлось без жертв.

По сообщению ГУ МЧС по Волгоградской области, вызов на пожар на нефтеперерабатывающем заводе поступил в 2.25 ночи. Горожане слышали два взрыва в это время.