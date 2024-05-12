Андрей Бочаров прокомментировал последствия атаки дронов на НПЗ в Волгограде

Ночью 12 мая 2024 зафиксирована вторая за два дня атака беспилотников на Волгоград. Силами ПВО она была отражена. Из-за падения и детонации БПЛА самолетного типа возникло загорание на нефтеперерабатывающем заводе.
Как прокомментировал губернатор Андрей Бочаров, пожарно-спасательные силы оперативно приступили к работе. Пожар в результате был быстро ликвидирован. Обошлось без жертв.
По сообщению ГУ МЧС по Волгоградской области, вызов на пожар на нефтеперерабатывающем заводе поступил в 2.25 ночи. Горожане слышали два взрыва в это время.