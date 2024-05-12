Имитировал ограбление: мужчина убил спящего знакомого поленом и скрылся

Ужасающее преступление, произошедшее в Приморском крае еще в мае 2013 года, раскрыли следователи. По горячами следам выйти на преступника не удалось, однако региональный СК спустя восемь лет нашел подозреваемого, который во всем признался, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Вероятно, дело ушло на «дальнюю полку», а затем на него обратили внимание в рамках расследования архивных материалов. Известно, что убийство произошло в селе Достоевка Яковлевского района. Фигурант уголовного дела Владислав Ярощук поссорился с потерпевшим.
Дождавшись, пока жертва уснет, он нашел гараже полено, нанес им не менее трех ударов мужчине. Потерпевший скончался на месте. Тогда Ярощук решил имитировать ограбление: открыл шкафы, создал впечатление беспорядка и скрылся. Спустя восемь лет он признался в содеянном на видео.
Срок по уголовному делу об убийстве еще не вышел. На момент публикации подозреваемый под стражей. Напомним, ранее «КП» публиковала детали истории семьи Алатарцевых, бесследно пропавших порядка 30 лет назад.