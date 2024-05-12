Имитировал ограбление: мужчина убил спящего знакомого поленом и скрылся

Ужасающее преступление, произошедшее в Приморском крае еще в мае 2013 года, раскрыли следователи. По горячами следам выйти на преступника не удалось, однако региональный СК спустя восемь лет нашел подозреваемого, который во всем признался, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».