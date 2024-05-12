Мощный пожар произошел в торговом центре в Варшаве

На кадрах видно, как над зданием поднимается столб густого черного дыма. Площадь возгорания составила 250 на 250 м. Около ⅔ зала было охвачено огнем, он быстро распространялся из-за ветра.
«Спасательными работами руководят 50 бригад пожарных, в том числе специализированная химико-экологическая спасательная группа», — сказано в сообщении службы на странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
На данный момент пожар локализован, однако работы по ликвидации огня будут продолжены.
Данных о пострадавших не приводилось. Жителям прилегающих районов рекомендовали оставаться дома и плотнее закрыть окна.
Ранее, 8 мая, в итальянском городе Больцано загорелся завод компании Alpitronic, который производит зарядные станции для электромобилей. Из-за соображений безопасности была проведена эвакуация в одной из школ, данных о пострадавших не поступало.