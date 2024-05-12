Землетрясение зафиксировали алматинские сейсмостанции

«Сетью сейсмических станций “Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований” МЧС РК 12 мая 2024 года в 10 час 52 мин 55 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение», — говорится в оперативном сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».
Эпицентр землетрясения расположен в 597 километрах на юго-восток от города Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 9.8. Магнитуда MPV 4.4. Глубина залегания 5 километров.
«Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории Казахстана без ощутимости», — отмечается в сообщении.