Землетрясение зафиксировали алматинские сейсмостанции

«Сетью сейсмических станций “Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований” МЧС РК 12 мая 2024 года в 10 час 52 мин 55 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение», — говорится в оперативном сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».