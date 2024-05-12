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«Получила удар передней дверью и упала на дорогу». Мусоровоз врезался в легковушку в «Минск-Мире»

В «Минск-Мире» мусоровоз врезался в легковушку, водителя которой ударило дверью.

Источник: ГУВД Мингорисполкома

Водитель мусоровоза при движении задним ходом в «Минск-Мире», не заметил и врезался в легковое авто. Подробности ДТП сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла 11 мая в столичном жилом комплексе «Минск-Мир» на улице Лученка во дворе дома № 25. При движении задним ходом 50-летний водитель мусоровоза МАЗ не заметил припарковавшуюся позади легковую «Тойота» и совершил столкновения.

В результате ДТП пострадала 53-летняя водитель иномарки. В тот момент женщина была рядом с машиной и получила удар передней дверью. Водитель упала на проезжую часть и получила травмы, ее госпитализировали.