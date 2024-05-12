«Двое — выплыли, трое — тонули»: Автомобиль с пятью подростками упал в реку под Петербургом

— В реку Рощинка съехал автомобиль «Шкода». По предварительной информации в салоне автомобиля находились пять подростков, — сообщили в аварийно-спасательной службе Ленинградской области. — Два человека самостоятельно доплыли до берега и были госпитализированы до приезда спасателей.