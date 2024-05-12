Аннаполис
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Двое — выплыли, трое — тонули»: Автомобиль с пятью подростками упал в реку под Петербургом

Машина с подростками, уходя от погони, упала в реку в Ленинградской области.

Источник: Комсомольская правда

Трое подростков погибли в Выборгском районе Ленинградской области. Полиция преследовала авто, водитель которого отказался остановиться на требование патрульного. В результате машина съехала в реку Рощинка. В авто находились пятеро нетрезвых подростков. Двое смогли доплыть до берега, трое — захлебнулись.

— В реку Рощинка съехал автомобиль «Шкода». По предварительной информации в салоне автомобиля находились пять подростков, — сообщили в аварийно-спасательной службе Ленинградской области. — Два человека самостоятельно доплыли до берега и были госпитализированы до приезда спасателей.

По данным ведомство, на место был вызван водолазный отряд из Шлиссельбурга, специалисты извлекла двоих погибших из автомобиля. Поиски третьего продолжаются.

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области рассказали подробности страшного ДТП. По данным полиции, и 15-летний водитель и его пассажиры были пьяными.

— 12 мая около 00:20 в поселке Рощино наряд ДПС обратил внимание на автомобиль «Шкода Октавия», водитель которого двигался с грубыми нарушениями, создавая угрозу для окружающих, — сообщили в полиции. — Требование остановиться водитель иномарки проигнорировал, увеличил скорость и скрылся. Полицейские на служебном автомобиле «Лада» бросились в погоню.

Спустя километр полицейские доехали до моста через реку Рощинка и увидели на берегу двух парней 14 и 16 лет.

— Наши друзья еще там, — сказали они, показав на воду.

В автомобиле находились еще трое школьников: 14−16 лет. Тогда были развернуты поиски утонувших. По данным полиции, вся компания была пьяна.

— К утру удалось обнаружить на дне реки и вытащить сам автомобиль и тела двух подростков, — уточнили в полиции.

Сейчас в отношении подростков ведется проверка. Кроме того, проверяют магазин, где они покупали спиртное и родителей, как дети смогли получить доступ к автомобилю.