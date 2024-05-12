В Свердловской области произошел природный пожар

В Свердловской области за минувшие сутки произошел один природный пожар. По состоянию на 12 мая в 02:00 было выявлено небольшое возгорание. Об этом сообщает официальный сайт ФБУ «Авиалесохраны».
Как зафиксировали специалисты, в регионе площадь лесного пожара составила менее одного гектара.
По данным лесопожарной службы на 3 мая, в Свердловской области происходило три лесных пожара. Огонь уничтожил площадь не менее 174 гектар.
Напомним, с 12 апреля в Свердловской области действует особый противопожарный режим. Эта вынужденная мера для сохранения лесов региона. Согласно правилам, запрещено использование открытого огня. Нарушителям грозят штрафы от 10 тысяч рублей.