Аннаполис
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Свердловской области произошел природный пожар

В лесах Свердловской области бушевал пожар.

Источник: телеграм-канал

В Свердловской области за минувшие сутки произошел один природный пожар. По состоянию на 12 мая в 02:00 было выявлено небольшое возгорание. Об этом сообщает официальный сайт ФБУ «Авиалесохраны».

Как зафиксировали специалисты, в регионе площадь лесного пожара составила менее одного гектара.

По данным лесопожарной службы на 3 мая, в Свердловской области происходило три лесных пожара. Огонь уничтожил площадь не менее 174 гектар.

Напомним, с 12 апреля в Свердловской области действует особый противопожарный режим. Эта вынужденная мера для сохранения лесов региона. Согласно правилам, запрещено использование открытого огня. Нарушителям грозят штрафы от 10 тысяч рублей.

пожары