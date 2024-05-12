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«Каждый год трупы». На карьере в Челябинске найдено тело молодого мужчины

Майские выходные не прошли без трагических случаев в Челябинске. Утром 12 мая на Изумрудном карьере, по информации URA.RU, найдено тело молодого мужчины.

По данным источника издания в правоохранительных органах, парню примерно 23−24 года, труп найден около шести часов утра. Специалисты выясняют характер случившегося — сам он сорвался или ему кто-то помог. На месте ЧП работали спасатели.

Официальной информации от следственных органов пока не поступало.

Опасное место

Летом 2023 года отдыхающих в Челябинске штрафовали за отдых на карьерах. Спасатели и полицейские проверяли несколько популярных водоемов: Каменный, Изумрудный и Голубой. Эти места не оборудованы для безопасного отдыха, однако многих это не останавливает.

Южноуральцы в социальных сетях комментируют гибель парня и подтверждают — место опасно.

«Сколько там людей умерло… каждый год трупы», — пишет Ирина Х.

«Вот на этот карьер красивый, но очень много там утопленников и это никого не останавливает надо его засыпать тогда раз часто там происходят такие происшествия!», — считает Глеб Г.

Напомним, 28 апреля спасатели нашли тело 14-летний девочки. Школьница сорвалась со скалы на Аийских притесах. Родные искали подростка несколько дней.

несчастный случай