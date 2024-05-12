Водителя автобуса, упавшего в Мойку, доставили в суд. Первые фото и видео

За рулем автобуса находился 44-летний водитель Рахматшох Курбонов, он задержан в статусе подозреваемого. Перевозчиком выступает ООО «Такси». В компании рассказали, что авария произошла на пятом часу работы водителя, накануне мужчина отработал 12-часовую смену, из которой 8 часов были линейные, режим труда и отдыха соблюдался. Как видно на записи из салона, водитель в момент ДТП не спал. Автобус повело в сторону, водитель пытался вырулить, но не смог. Запись обрывается на моменте падения в воду.