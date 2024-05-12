Водителя автобуса, упавшего в Мойку, доставили в суд. Первые фото и видео

Рахматшоха Курбонова, который был за рулём упавшего в Мойку автобуса, утром 12 мая доставили в Октябрьский районный суд в Петербурге. Ему избирают меру пресечения.
Как передаёт корреспондент «Фонтанки», Курбонов ведёт себя спокойно. На переносице пластырь. По его словам, у автобуса были проблемы с тормозами.
Днём 10 мая в Петербурге пассажирский автобус № 262 упал в реку Мойку. По данным Следственного комитета, скончались семь человек. Возбуждено два уголовных дела.
За рулем автобуса находился 44-летний водитель Рахматшох Курбонов, он задержан в статусе подозреваемого. Перевозчиком выступает ООО «Такси». В компании рассказали, что авария произошла на пятом часу работы водителя, накануне мужчина отработал 12-часовую смену, из которой 8 часов были линейные, режим труда и отдыха соблюдался. Как видно на записи из салона, водитель в момент ДТП не спал. Автобус повело в сторону, водитель пытался вырулить, но не смог. Запись обрывается на моменте падения в воду.
На Поцелуевом мосту появился народный мемориал жертвам ДТП.