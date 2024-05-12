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Водитель «Лады» в Уфе опрокинул встречную «Шевроле Нива»

Авария произошла на ул. Свободы.

Источник: ГИБДД РБ

На улице Свободы в Уфе 38-летний водитель ВАЗ 12-ой модели опрокинул встречную иномарку и отказался от освидетельствования, сообщает ГИБДД.

Авария произошла в десятом часу вечера 11 мая. Машина двигалась по улице Свободы в сторону улицы Тимашевской. Водитель столкнулся со встречной «Шевроле Нива», которая от удара опрокинулась.

В результате аварии водитель «Лады» получил различные травмы, после оказания медицинской помощи отпущен. При этом он отказался от прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. За это на него составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.