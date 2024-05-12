Водитель «Лады» в Уфе опрокинул встречную «Шевроле Нива»

В результате аварии водитель «Лады» получил различные травмы, после оказания медицинской помощи отпущен. При этом он отказался от прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. За это на него составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.