Четыре человека пострадали в массовой аварии в Новосибирской области

«У водителя Dodge, женщины 1982 года рождения, сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма и резаные раны лица. У пассажира Subaru, женщины 1970 года рождения, сотрясение мозга и травма ноги. У двух пассажиров Toyota, женщины 1979 года рождения и девочки 2008 года рождения, ушибы грудины», — сообщает ТАСС.