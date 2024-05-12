Четыре человека пострадали в массовой аварии в Новосибирской области

В субботу, 11 мая, днем на Северном обходе Новосибирской области произошла массовая авария. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
На 37-м километре трассы водитель автомобиля Toyota RAV4 выехал на встречную полосу движения и столкнулся с Dodge и Subaru. Травмы получили четыре человека, среди них один ребенок.
«У водителя Dodge, женщины 1982 года рождения, сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма и резаные раны лица. У пассажира Subaru, женщины 1970 года рождения, сотрясение мозга и травма ноги. У двух пассажиров Toyota, женщины 1979 года рождения и девочки 2008 года рождения, ушибы грудины», — сообщает ТАСС.
Все пострадавших доставили в ближайшую районную больницу. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося.