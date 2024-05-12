В Белгороде обрушился подъезд в многоэтажке

Обрушение произошло с первого по десятый этаж, в доме зияет огромная сквозная дыра, «висит» только чердачный этаж. Кроме спасателей на месте работают медики, а также местные жители — они тоже помогают разбирать завалы, вывозят машины из-под груды обрушившегося на них бетона.