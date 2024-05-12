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В Белгороде обрушился подъезд в многоэтажке

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В Белгороде в многоэтажном доме обрушился подъезд, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

«На улице Щорса в Белгороде в многоэтажке обрушился подъезд, службы едут к месту», — уточнил собеседник агентства.

Сегодня в городе несколько раз объявляли ракетную опасность.

Как уточнил глава региона Вячеслав Гладков, трагедия произошла из-за удара украинских военных.

«Город Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж», — написал он в Telegram.

Губернатор выехал к месту происшествия.

При обрушении пострадали девять человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Сейчас проводится эвакуация жителей.

Как уточняется, украинский снаряд попал в третий подъезд, который затем полностью обрушился.

На месте трагедии работают пожарные и спасатели, в частности, специалисты разбирают завалы.

Обрушение произошло с первого по десятый этаж, в доме зияет огромная сквозная дыра, «висит» только чердачный этаж. Кроме спасателей на месте работают медики, а также местные жители — они тоже помогают разбирать завалы, вывозят машины из-под груды обрушившегося на них бетона.

ВСУ ежедневно предпринимают попытки атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России.

Накануне украинские войска также провели массированный обстрел Белгорода. Погибла одна мирная жительница, еще 29 человек получили ранения. Кроме того, повреждены более 300 квартир в 85 домах, четыре индивидуального жилого строения и 14 зданий коммерческих предприятий.