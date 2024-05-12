Появились подробности смертельной аварии в Кстове

Страшное ДТП произошло этой ночью, 12 мая, на железнодорожном переезде. В результате погибли молодой мужчина и женщина.
Оказалось, 24-летний мужчина за рулем «Киа Рио» превысил скорость, не справился с управлением и выехал на встречку. Там он столкнулся с такой же иномаркой, которой управлял 30-летний водитель.
«Находившиеся во встречном автомобиле мужчина-водитель 2000 г.р. и его пассажирка 2000 г.р. от полученных травм погибли на месте», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
С места ДТП в больницу доставили водителя и пассажирку выехавшего на встречку автомобиля, а также пассажиров, ехавших во второй иномарке.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Ведется следствие.