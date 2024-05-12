В Варшаве локализовали крупный пожар в ТЦ

Пожар произошел в торговом центре на улице Марывильской в Варшаве. RCB выпустил предупреждение для жителей польской столицы и окрестных районов — Западного, Легионовского и Новодворского, — где просит не приближаться к месту ЧП, остаться дома и закрыть окна.
«Пожар в торговом центре в Варшаве локализован. В тушении принимают участие 58 единиц техники и около 180 спасателей. На месте присутствует главный комендант государственной пожарной стражи», — говорится в сообщении.
Главный комендант государственной пожарной стражи Мариуш Фелтыновский сообщал журналистам, что здание торгового центра уничтожено. Он уточнил, что огонь «распространился мгновенно» из-за того, что в ТЦ было «слишком много легковоспламеняющихся материалов, в первую очередь, текстиля».
Комендант пока не готов назвать причину пожара. «Такое быстрое распространение огня — необычная ситуация. Мы пока не знаем, что стало причиной пожара. Это установят эксперты. Возможно, не сработала система отсечения отдельных зон в зале, которая должна была предотвратить распространение огня», — предположил он.