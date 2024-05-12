В Варшаве локализовали крупный пожар в ТЦ

Комендант пока не готов назвать причину пожара. «Такое быстрое распространение огня — необычная ситуация. Мы пока не знаем, что стало причиной пожара. Это установят эксперты. Возможно, не сработала система отсечения отдельных зон в зале, которая должна была предотвратить распространение огня», — предположил он.