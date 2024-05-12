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В Челябинской области задержали «чёрного лесоруба»

В Кунашакском районе Челябинской области 66-летний мужчина перепутал государственную собственность со своей и бензопилой снёс несколько берёзовых деревьев.

При оценке ущерба учитывается не только непосредственная стоимость спиленных берёзок, но и затраты по устранению последствий. Весь ущерб этой вырубки законодатель оценил в восемьдесят тысяч рублей, а это уже достаточная сумма для того, чтобы мужчина получил за незаконную вырубку четыре года реального срока. Правда, суд пока не определил подозреваемому меру ответственности.