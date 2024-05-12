В Челябинской области задержали «чёрного лесоруба»

При оценке ущерба учитывается не только непосредственная стоимость спиленных берёзок, но и затраты по устранению последствий. Весь ущерб этой вырубки законодатель оценил в восемьдесят тысяч рублей, а это уже достаточная сумма для того, чтобы мужчина получил за незаконную вырубку четыре года реального срока. Правда, суд пока не определил подозреваемому меру ответственности.