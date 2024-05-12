Под завалами разрушенного подъезда в Белгороде оказались люди

«Интерфакс» пишет, что под завалами оказались по меньшей мере десять человек. По информации телеграм-канала SHOT, под завалами минимум 15 человек, известно о четырех погибших. «112» пишет о пяти пострадавших, порядка 20 человек могут находиться под завалами.