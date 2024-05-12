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На Кубани иномарка сбила 15-летнего подростка на спортивном мотоцикле

В Динском районе 15-летнего подростка, попавшего под иномарку на спортивном мотоцикле, госпитализировали.

Источник: пресс-служба госавтоинспекции Динского района

На Кубани иномарка сбила 15-летнего подростка на спортивном мотоцикле. Авария произошла днем 11 мая в поселке Южном Динского района.

Предварительно, 37-летний водитель Renault Fluence проезжал со стороны переулка Смоленского в сторону улицы Мира. При повороте налево он не уступил дорогу питбайку. Спортивным мотоциклом управлял 15-летний подросток.

«В результате ДТП пострадал несовершеннолетний водитель Доставлен и госпитализирован в Краевую клиническую больницу в Краснодар», — сообщили в пресс-службе госавтоинспекции Динского района.

В настоящее время в полиции проводят проверку.