На Кубани иномарка сбила 15-летнего подростка на спортивном мотоцикле. Авария произошла днем 11 мая в поселке Южном Динского района.
Предварительно, 37-летний водитель Renault Fluence проезжал со стороны переулка Смоленского в сторону улицы Мира. При повороте налево он не уступил дорогу питбайку. Спортивным мотоциклом управлял 15-летний подросток.
«В результате ДТП пострадал несовершеннолетний водитель Доставлен и госпитализирован в Краевую клиническую больницу в Краснодар», — сообщили в пресс-службе госавтоинспекции Динского района.
В настоящее время в полиции проводят проверку.