Водитель упавшего в реку в Петербурге автобуса признал вину

«Из протокола следует, что Курбонов раскаивается в содеянном, в том, что осуществлял управление автобусом при неисправной тормозной системе. Соболезнует родственникам, приносит свои извинения. Вину признает», — уточнили в заявлении.
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приступил в рассмотрению ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
В пятницу днем водитель автобуса не справился с управлением при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост в Санкт-Петербурге. Транспортное средство пробило ограду и упало в воду. По последним данным, погибли семь пассажиров.
В управлении МВД сообщили, что 44-летнего водителя задержали и допросили в качестве подозреваемого. По данным объединенной пресс-службы городских судов, автобус принадлежит компании «Такси», которую с января 2022 года 23 раза привлекали к административной ответственности.
Возбуждены два уголовных дела по статьям «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» и «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».