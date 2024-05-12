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Водитель упавшего в реку в Петербурге автобуса признал вину

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 мая — РИА Новости. Водитель упавшего в реку автобуса в Петербурге признал вину, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

«Из протокола следует, что Курбонов раскаивается в содеянном, в том, что осуществлял управление автобусом при неисправной тормозной системе. Соболезнует родственникам, приносит свои извинения. Вину признает», — уточнили в заявлении.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приступил в рассмотрению ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В пятницу днем водитель автобуса не справился с управлением при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост в Санкт-Петербурге. Транспортное средство пробило ограду и упало в воду. По последним данным, погибли семь пассажиров.

В управлении МВД сообщили, что 44-летнего водителя задержали и допросили в качестве подозреваемого. По данным объединенной пресс-службы городских судов, автобус принадлежит компании «Такси», которую с января 2022 года 23 раза привлекали к административной ответственности.

Возбуждены два уголовных дела по статьям «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» и «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».