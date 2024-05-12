Что известно об обрушении подъезда дома в Белгороде из-за попадания фрагментов «Точки-У»

ТАСС собрал основное, что известно о происшествии.
Что произошло
ВСУ с самого утра ведут ракетный обстрел Белгорода и прилегающего района, тревога звучала пятый раз за день.
Изначально сообщалась, что весь подъезд 10-этажного многоквартирного дома на Харьковской горе (юго-запад Белгорода) обрушился после попадания снаряда.
Какими были последствия
Пока оперативные службы сообщают о шести пострадавших, однако их количество может вырасти. Под завалами еще могут быть люди.
Сохраняется опасность дальнейшего обрушения здания.
Как реагируют власти
Губернатор Вячеслав Гладков прибыл на место происшествия, он помогает разбирать завалы.
МЧС ведет поисково-спасательные работы и эвакуацию.
СК расследует массированный обстрел Белгорода.