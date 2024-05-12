Аннаполис
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что известно об обрушении подъезда дома в Белгороде из-за попадания фрагментов «Точки-У»

Целый подъезд жилого 10-этажного дома обрушился на юго-западе Белгорода после попадания фрагментов одной из сбитых украинских ракет комплекса «Точка-У». Пока сообщается о 17 пострадавших, однако их число может вырасти.

ТАСС собрал основное, что известно о происшествии.

Что произошло

ВСУ с самого утра ведут ракетный обстрел Белгорода и прилегающего района, тревога звучала пятый раз за день.

Изначально сообщалась, что весь подъезд 10-этажного многоквартирного дома на Харьковской горе (юго-запад Белгорода) обрушился после попадания снаряда.

Какими были последствия

Пока оперативные службы сообщают о шести пострадавших, однако их количество может вырасти. Под завалами еще могут быть люди.

Сохраняется опасность дальнейшего обрушения здания.

Как реагируют власти

Губернатор Вячеслав Гладков прибыл на место происшествия, он помогает разбирать завалы.

МЧС ведет поисково-спасательные работы и эвакуацию.

СК расследует массированный обстрел Белгорода.