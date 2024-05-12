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В Башкирии пенсионерка решила погреться газовой плитой и погибла, двое детей в больнице

В городе Октябрьский в жилом многоквартирном доме 63-летняя женщина и двое детей 7 и 6 лет угорели от газа. Как сообщает МЧС по РБ, прибывшие на место врачи констатировали смерть пенсионерки.

Источник: МЧС по РБ

Дети находятся в сознании. Их срочно увезли в реанимацию городской больницы, состояние стабильно тяжелое.

Предварительно, женщина решила включить духовку в плите, чтобы обогреть квартиру.

несчастный случай