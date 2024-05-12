Минобороны заявило, что ВСУ нанесли удар по Белгороду «Точкой-У»

«Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК “Точка-У” поврежден жилой дом в городе Белгород», — передало ведомство.
По заявлению Минобороны, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть ракет «Точка-У», четыре реактивных снаряда РСЗО Vampire и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха».
В Белгороде на улице Щорса днем 12 мая частично обрушился жилой многоквартирный дом. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что обрушение подъезда произошло из-за попадания снаряда во время обстрела ВСУ.
«Интерфакс» писал, что под завалами оказались по меньшей мере десять человек. Baza утверждает, что погибли как минимум четыре человека, а пострадали 35. 12 человек достали из-под завалов, в том числе двоих детей, один ребенок в тяжелом состоянии.
Чуть позже крыша частично разрушенного дома обрушилась.
Белгородская область регулярно попадает под обстрелы со стороны ВСУ. За 12 мая в регионе пять раз запускали сигнал ракетной опасности, в последний раз Гладков объявлял ее в 11:19 мск.
Следственный комитет в связи с атакой возбудил уголовное дело по ст. 205 УК (террористический акт).