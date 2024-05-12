Минобороны заявило, что ВСУ нанесли удар по Белгороду «Точкой-У»

«Интерфакс» писал, что под завалами оказались по меньшей мере десять человек. Baza утверждает, что погибли как минимум четыре человека, а пострадали 35. 12 человек достали из-под завалов, в том числе двоих детей, один ребенок в тяжелом состоянии.