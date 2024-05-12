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В МЧС подтвердили повторное обрушение в жилом доме в Белгороде

БЕЛГОРОД, 12 мая. /ТАСС/. Часть крыши многоквартирного жилого дома в Белгороде, поврежденного при обстреле ВСУ, обрушилась на спасателей, передает корреспондент ТАСС.

Перед падением конструкция шаталась, существовала угроза ее обрушения. Несмотря на это, спасатели продолжали разгребать завалы. По данным МЧС РФ, сейчас удалось спасти 12 человек.

В МЧС подтвердили повторное обрушение в жилом доме в Белгороде.

«В ходе проведения поисково-спасательных работ в Белгороде произошло повторное обрушение», — сказали в ведомстве.

Сотрудники МЧС не пострадали при обрушении крыши в Белгороде, однако под завал могли попасть местные жители, сообщили ТАСС в оперативных службах. «Сотрудники МЧС не пострадали при повторном обрушении. Там могли быть жители, информация уточняется», — сказал собеседник агентства.

Повреждения получил почти весь дом, 16 квартир обрушились, сообщили ТАСС в оперативных службах.

«Повреждения получил почти весь дом. Обрушились 16 квартир между 4-м и 5-м подъездами», — сказал собеседник агентства. Место обрушения пришлось на арку высотой в два этажа.

Всего в доме 502 квартиры в 8 подъездах.

Белгород и Белгородский район подверглись в воскресенье массированному обстрелу со стороны Украины. Как сообщили в Минобороны России, средства ПВО сбили над городом шесть ракет «Точка-У», четыре реактивных снаряда РСЗО Vampire и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха». Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У» был поврежден жилой дом в Белгороде. Из-под завалов спасли 12 человек, включая 2 детей. По факту обстрела возбуждено дело о теракте.

МЧС