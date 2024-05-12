Перед падением конструкция шаталась, существовала угроза ее обрушения. Несмотря на это, спасатели продолжали разгребать завалы. По данным МЧС РФ, сейчас удалось спасти 12 человек.
В МЧС подтвердили повторное обрушение в жилом доме в Белгороде.
«В ходе проведения поисково-спасательных работ в Белгороде произошло повторное обрушение», — сказали в ведомстве.
Сотрудники МЧС не пострадали при обрушении крыши в Белгороде, однако под завал могли попасть местные жители, сообщили ТАСС в оперативных службах. «Сотрудники МЧС не пострадали при повторном обрушении. Там могли быть жители, информация уточняется», — сказал собеседник агентства.
Повреждения получил почти весь дом, 16 квартир обрушились, сообщили ТАСС в оперативных службах.
«Повреждения получил почти весь дом. Обрушились 16 квартир между 4-м и 5-м подъездами», — сказал собеседник агентства. Место обрушения пришлось на арку высотой в два этажа.
Всего в доме 502 квартиры в 8 подъездах.
Белгород и Белгородский район подверглись в воскресенье массированному обстрелу со стороны Украины. Как сообщили в Минобороны России, средства ПВО сбили над городом шесть ракет «Точка-У», четыре реактивных снаряда РСЗО Vampire и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха». Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У» был поврежден жилой дом в Белгороде. Из-под завалов спасли 12 человек, включая 2 детей. По факту обстрела возбуждено дело о теракте.