В МЧС подтвердили повторное обрушение в жилом доме в Белгороде.

Белгород и Белгородский район подверглись в воскресенье массированному обстрелу со стороны Украины. Как сообщили в Минобороны России, средства ПВО сбили над городом шесть ракет «Точка-У», четыре реактивных снаряда РСЗО Vampire и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха». Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У» был поврежден жилой дом в Белгороде. Из-под завалов спасли 12 человек, включая 2 детей. По факту обстрела возбуждено дело о теракте.