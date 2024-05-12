Аннаполис
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека погибли при пожаре в частном доме в Краснодаре

Следователи проводят проверку после гибели двух человек при пожаре в Краснодаре.

Источник: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Два человека погибли при пожаре в частном доме в Краснодаре. Трагедия произошла в ночь на 12 мая по улице Алуштинской.

Предварительно, возгорание произошло в одной из комнат. Огонь и дым заметили соседи, которые и вызвали спасатели.

«Прибывшие на место пожарные локализовали возгорание, после чего в доме были обнаружены тела погибших», — рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Погибшими оказались 50-летняя хозяйка дома и ее 79-летний знакомый. Одной из причин пожара называют замыкание. Предварительно, мужчина и женщина отравились угарным газом.

В настоящее время следователи проводят проверку.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе точная причина и очаг возгорания. В рамках проверки назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы», — уточнили в региональном СУ СКР.

СК
пожары