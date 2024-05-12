Два человека погибли при пожаре в частном доме в Краснодаре. Трагедия произошла в ночь на 12 мая по улице Алуштинской.
Предварительно, возгорание произошло в одной из комнат. Огонь и дым заметили соседи, которые и вызвали спасатели.
«Прибывшие на место пожарные локализовали возгорание, после чего в доме были обнаружены тела погибших», — рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Погибшими оказались 50-летняя хозяйка дома и ее 79-летний знакомый. Одной из причин пожара называют замыкание. Предварительно, мужчина и женщина отравились угарным газом.
В настоящее время следователи проводят проверку.
«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе точная причина и очаг возгорания. В рамках проверки назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы», — уточнили в региональном СУ СКР.