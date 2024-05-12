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МО РФ: ВСУ в результате действий группировки «Север» потеряли до 100 военных

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины в результате действий группировки «Север» потеряли до 100 военных, 2 танка, бронемашину «Козак», 4 орудия артиллерия и две РСЗО Vampire, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: AP 2023

«В районах населенных пунктов Дегтярное, Волчанск и Казачья Лопань Харьковской области нанесли поражение живой силе и технике подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ, 110-й и 113-й бригад теробороны. Потери противника за сутки составили до 100 военнослужащих, два танка, боевая бронированная машина “Козак” и четыре автомобиля», — сообщили там.

В российском военном ведомстве уточнили, что также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции, две 152-миллиметровые гаубицы Д-20, 122-миллиметровые гаубица Д-30, две боевые машины реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства, а также боевая машина реактивной системы залпового огня «Град».