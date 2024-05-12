МО РФ: ВСУ в результате действий группировки «Север» потеряли до 100 военных

«В районах населенных пунктов Дегтярное, Волчанск и Казачья Лопань Харьковской области нанесли поражение живой силе и технике подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ, 110-й и 113-й бригад теробороны. Потери противника за сутки составили до 100 военнослужащих, два танка, боевая бронированная машина “Козак” и четыре автомобиля», — сообщили там.