МО РФ: ВСУ в результате действий группировки «Север» потеряли до 100 военных

«В районах населенных пунктов Дегтярное, Волчанск и Казачья Лопань Харьковской области нанесли поражение живой силе и технике подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ, 110-й и 113-й бригад теробороны. Потери противника за сутки составили до 100 военнослужащих, два танка, боевая бронированная машина “Козак” и четыре автомобиля», — сообщили там.
В российском военном ведомстве уточнили, что также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции, две 152-миллиметровые гаубицы Д-20, 122-миллиметровые гаубица Д-30, две боевые машины реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства, а также боевая машина реактивной системы залпового огня «Град».