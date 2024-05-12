МО РФ: группировка «Восток» за сутки заняла более выгодные рубежи

«Подразделения группировки войск “Восток” заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Владимировка Донецкой Народной Республики и Дорожнянка Запорожской области. Отражены две контратаки штурмовых групп 21-й бригады нацгвардии и 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.