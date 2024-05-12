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МО РФ: силы ПВО за сутки сбили украинский самолет МиГ-29

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины, заявили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины. Кроме того, перехвачены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов, 8 тактических ракет “Точка-У”, управляемая авиабомба Hammer производства Франции, а также 23 реактивных снаряда Vampire, “Град” и “Ольха”, — говорится в сообщении.